ليو مولدوفي إلى جنيه مصري

تحويل MDL إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
1716.19 egp

1.00000 MDL = 1.71619 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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MDL إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661680.9639518.3648
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916431.1116921.1803
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.9044517.231
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088130.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه مصري
1 MDL1.71619 EGP
5 MDL8.58095 EGP
10 MDL17.16190 EGP
20 MDL34.32380 EGP
50 MDL85.80950 EGP
100 MDL171.61900 EGP
250 MDL429.04750 EGP
500 MDL858.09500 EGP
1000 MDL1716.19000 EGP
2000 MDL3432.38000 EGP
5000 MDL8580.95000 EGP
10000 MDL17161.90000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / مولدوفى Leu
1 EGP0.58269 MDL
5 EGP2.91343 MDL
10 EGP5.82686 MDL
20 EGP11.65372 MDL
50 EGP29.13430 MDL
100 EGP58.26860 MDL
250 EGP145.67150 MDL
500 EGP291.34300 MDL
1000 EGP582.68600 MDL
2000 EGP1165.37200 MDL
5000 EGP2913.43000 MDL
10000 EGP5826.86000 MDL