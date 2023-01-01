Молдавские леи в египетские фунты

Сконвертируйте MDL в EGP по реальному обменному курсу

1 000 mdl
1 721,45 egp

1.00000 MDL = 1.72145 EGP

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MDL к EGP

1 мин. назад 1 MDL → 0 EGP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.0755589.12011.45781.673880.9587518.5301
1GBP1.1615111.24925103.5131.693231.944211.113621.5227
1USD0.929750.80048182.861.35541.55630.891417.2285
1INR0.01122080.009660640.012068510.01635770.01878230.01075790.207923

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Молдавский лей / Египетский фунт
1 MDL1.72145 EGP
5 MDL8.60725 EGP
10 MDL17.21450 EGP
20 MDL34.42900 EGP
50 MDL86.07250 EGP
100 MDL172.14500 EGP
250 MDL430.36250 EGP
500 MDL860.72500 EGP
1000 MDL1721.45000 EGP
2000 MDL3442.90000 EGP
5000 MDL8607.25000 EGP
10000 MDL17214.50000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Молдавский лей
1 EGP0.58091 MDL
5 EGP2.90453 MDL
10 EGP5.80906 MDL
20 EGP11.61812 MDL
50 EGP29.04530 MDL
100 EGP58.09060 MDL
250 EGP145.22650 MDL
500 EGP290.45300 MDL
1000 EGP580.90600 MDL
2000 EGP1161.81200 MDL
5000 EGP2904.53000 MDL
10000 EGP5809.06000 MDL