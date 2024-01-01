Moldova leyinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MDL → EGP çevirin

1.000 mdl
1.732,58 egp

1.00000 MDL = 1.73258 EGP

11:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79697219.00961.3541.538783.04091.640551.3475
1 GBP1.25475123.85231.698931.93068104.1962.058491.69078
1 ZAR0.0526050.041924710.07122720.08094324.368370.08630140.0708852
1 CAD0.7385520.58860514.039611.1364161.33011.211640.995199

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Moldova leyinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Mısır Lirası
1 MDL1.73258 EGP
5 MDL8.66290 EGP
10 MDL17.32580 EGP
20 MDL34.65160 EGP
50 MDL86.62900 EGP
100 MDL173.25800 EGP
250 MDL433.14500 EGP
500 MDL866.29000 EGP
1000 MDL1732.58000 EGP
2000 MDL3465.16000 EGP
5000 MDL8662.90000 EGP
10000 MDL17325.80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moldova Leyi
1 EGP0.57717 MDL
5 EGP2.88587 MDL
10 EGP5.77173 MDL
20 EGP11.54346 MDL
50 EGP28.85865 MDL
100 EGP57.71730 MDL
250 EGP144.29325 MDL
500 EGP288.58650 MDL
1000 EGP577.17300 MDL
2000 EGP1154.34600 MDL
5000 EGP2885.86500 MDL
10000 EGP5771.73000 MDL