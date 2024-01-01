5.000 Mısır lirasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile EGP → MDL çevirin

1,000E£ EGP = 0,3661L MDL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 EGP → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36780,3678
Düşük0,36100,3561
Ortalama0,36470,3610
Değişim0.46%2.35%
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1 EGP → MDL istatistikleri

EGP → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3678, en düşük 0,3610 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3647 oldu. EGP → MDL kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

EGP → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3678, en düşük 0,3561 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3610 oldu. EGP → MDL kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moldova Leyi
1 EGP0,36612 MDL
5 EGP1,83060 MDL
10 EGP3,66121 MDL
20 EGP7,32242 MDL
50 EGP18,30605 MDL
100 EGP36,61210 MDL
250 EGP91,53025 MDL
500 EGP183,06050 MDL
1000 EGP366,12100 MDL
2000 EGP732,24200 MDL
5000 EGP1.830,60500 MDL
10000 EGP3.661,21000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Mısır Lirası
1 MDL2,73134 EGP
5 MDL13,65670 EGP
10 MDL27,31340 EGP
20 MDL54,62680 EGP
50 MDL136,56700 EGP
100 MDL273,13400 EGP
250 MDL682,83500 EGP
500 MDL1.365,67000 EGP
1000 MDL2.731,34000 EGP
2000 MDL5.462,68000 EGP
5000 MDL13.656,70000 EGP
10000 MDL27.313,40000 EGP