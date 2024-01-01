100 Moldova leyinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MDL → EGP çevirin

100 mdl
276,14 egp

1,000L MDL = 2,761E£ EGP

15:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,76082,7608
Düşük2,68982,6456
Ortalama2,72092,6974
Değişim2.07%1.60%
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1 MDL → EGP istatistikleri

MDL → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7608, en düşük 2,6898 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7209 oldu. MDL → EGP kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

MDL → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7608, en düşük 2,6456 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6974 oldu. MDL → EGP kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,191,3851,53483,7381,6781,337
1 GBP1,277123,2361,7691,959106,9712,1431,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,073
1 CAD0,7220,56513,13711,10860,4761,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Mısır Lirası
1 MDL2,76138 EGP
5 MDL13,80690 EGP
10 MDL27,61380 EGP
20 MDL55,22760 EGP
50 MDL138,06900 EGP
100 MDL276,13800 EGP
250 MDL690,34500 EGP
500 MDL1.380,69000 EGP
1000 MDL2.761,38000 EGP
2000 MDL5.522,76000 EGP
5000 MDL13.806,90000 EGP
10000 MDL27.613,80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moldova Leyi
1 EGP0,36214 MDL
5 EGP1,81068 MDL
10 EGP3,62137 MDL
20 EGP7,24274 MDL
50 EGP18,10685 MDL
100 EGP36,21370 MDL
250 EGP90,53425 MDL
500 EGP181,06850 MDL
1000 EGP362,13700 MDL
2000 EGP724,27400 MDL
5000 EGP1.810,68500 MDL
10000 EGP3.621,37000 MDL