لوتي ليسوتو إلى فرنك سويسري

تحويل LSL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
5921 xpf

1.00000 LSL = 5.92058 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60591.437451.661990.96418.3708
1GBP1.1530711.2292102.1711.657511.916431.1115621.1833
1USD0.93810.813537183.121.348451.559090.904317.2334
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622290.01875710.01087950.207332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / فرنك الـ CFP
1 LSL5.92058 XPF
5 LSL29.60290 XPF
10 LSL59.20580 XPF
20 LSL118.41160 XPF
50 LSL296.02900 XPF
100 LSL592.05800 XPF
250 LSL1480.14500 XPF
500 LSL2960.29000 XPF
1000 LSL5920.58000 XPF
2000 LSL11841.16000 XPF
5000 LSL29602.90000 XPF
10000 LSL59205.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Lesotho Loti
1 XPF0.16890 LSL
5 XPF0.84451 LSL
10 XPF1.68902 LSL
20 XPF3.37804 LSL
50 XPF8.44510 LSL
100 XPF16.89020 LSL
250 XPF42.22550 LSL
500 XPF84.45100 LSL
1000 XPF168.90200 LSL
2000 XPF337.80400 LSL
5000 XPF844.51000 LSL
10000 XPF1689.02000 LSL