Lesotho lotisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile LSL → XPF çevirin

1.000 lsl
5.859 xpf

1.00000 LSL = 5.85872 XPF

11:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554351.0737589.16461.45381.65230.9484318.3275
1 GBP1.16911.25525104.2361.699551.93161.1087121.4255
1 USD0.93130.796654183.04041.353951.538820.8832517.0687
1 INR0.01121520.009593570.012042310.01630470.01853090.01063640.205547

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Lesotho lotisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFP Frangı
1 LSL5.85872 XPF
5 LSL29.29360 XPF
10 LSL58.58720 XPF
20 LSL117.17440 XPF
50 LSL292.93600 XPF
100 LSL585.87200 XPF
250 LSL1464.68000 XPF
500 LSL2929.36000 XPF
1000 LSL5858.72000 XPF
2000 LSL11717.44000 XPF
5000 LSL29293.60000 XPF
10000 LSL58587.20000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Lesotho Lotisi
1 XPF0.17069 LSL
5 XPF0.85343 LSL
10 XPF1.70686 LSL
20 XPF3.41372 LSL
50 XPF8.53430 LSL
100 XPF17.06860 LSL
250 XPF42.67150 LSL
500 XPF85.34300 LSL
1000 XPF170.68600 LSL
2000 XPF341.37200 LSL
5000 XPF853.43000 LSL
10000 XPF1706.86000 LSL