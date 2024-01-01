bin Lesotho lotisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile LSL → XPF çevirin

1.000 lsl
6.077 xpf

1,000L LSL = 6,077₣ XPF

12:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,14366,1845
Düşük5,96195,7952
Ortalama6,04036,0227
Değişim1.67%1.14%
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1 LSL → XPF istatistikleri

LSL → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,1436, en düşük 5,9619 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,0403 oldu. LSL → XPF kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

LSL → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,1845, en düşük 5,7952 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,0227 oldu. LSL → XPF kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3581,4911,6510,94719,993
1 GBP1,18511,279107,1161,7681,9571,12223,7
1 USD0,9270,782183,7461,3821,530,87718,53
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFP Frangı
1 LSL6,07716 XPF
5 LSL30,38580 XPF
10 LSL60,77160 XPF
20 LSL121,54320 XPF
50 LSL303,85800 XPF
100 LSL607,71600 XPF
250 LSL1.519,29000 XPF
500 LSL3.038,58000 XPF
1000 LSL6.077,16000 XPF
2000 LSL12.154,32000 XPF
5000 LSL30.385,80000 XPF
10000 LSL60.771,60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Lesotho Lotisi
1 XPF0,16455 LSL
5 XPF0,82275 LSL
10 XPF1,64550 LSL
20 XPF3,29100 LSL
50 XPF8,22750 LSL
100 XPF16,45500 LSL
250 XPF41,13750 LSL
500 XPF82,27500 LSL
1000 XPF164,55000 LSL
2000 XPF329,10000 LSL
5000 XPF822,75000 LSL
10000 XPF1.645,50000 LSL