100 İsviçre frangından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile XPF → LSL çevirin

100 xpf
16,64 lsl

1,000₣ XPF = 0,1664L LSL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → LSL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16770,1726
Düşük0,16280,1617
Ortalama0,16560,1661
Değişim0.35%0.02%
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1 XPF → LSL istatistikleri

XPF → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1677, en düşük 0,1628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1656 oldu. XPF → LSL kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

XPF → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1726, en düşük 0,1617 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1661 oldu. XPF → LSL kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Lesotho Lotisi
1 XPF0,16644 LSL
5 XPF0,83221 LSL
10 XPF1,66441 LSL
20 XPF3,32882 LSL
50 XPF8,32205 LSL
100 XPF16,64410 LSL
250 XPF41,61025 LSL
500 XPF83,22050 LSL
1000 XPF166,44100 LSL
2000 XPF332,88200 LSL
5000 XPF832,20500 LSL
10000 XPF1.664,41000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / CFP Frangı
1 LSL6,00814 XPF
5 LSL30,04070 XPF
10 LSL60,08140 XPF
20 LSL120,16280 XPF
50 LSL300,40700 XPF
100 LSL600,81400 XPF
250 LSL1.502,03500 XPF
500 LSL3.004,07000 XPF
1000 LSL6.008,14000 XPF
2000 LSL12.016,28000 XPF
5000 LSL30.040,70000 XPF
10000 LSL60.081,40000 XPF