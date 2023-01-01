لوتي ليسوتو إلى دولار سنغافوري

تحويل LSL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
72.15 sgd

1.00000 LSL = 0.07215 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:57 UTC
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LSL إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.61421.437211.66150.963718.3694
1GBP1.1531411.2294102.1881.657351.9161.1112821.1832
1USD0.9380.813405183.121.34811.558480.9039517.2305
1INR0.01128490.009785910.012030810.01621870.01874980.01087520.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار سنغافورة
1 LSL0.07215 SGD
5 LSL0.36074 SGD
10 LSL0.72148 SGD
20 LSL1.44295 SGD
50 LSL3.60738 SGD
100 LSL7.21476 SGD
250 LSL18.03690 SGD
500 LSL36.07380 SGD
1000 LSL72.14760 SGD
2000 LSL144.29520 SGD
5000 LSL360.73800 SGD
10000 LSL721.47600 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Lesotho Loti
1 SGD13.86050 LSL
5 SGD69.30250 LSL
10 SGD138.60500 LSL
20 SGD277.21000 LSL
50 SGD693.02500 LSL
100 SGD1386.05000 LSL
250 SGD3465.12500 LSL
500 SGD6930.25000 LSL
1000 SGD13860.50000 LSL
2000 SGD27721.00000 LSL
5000 SGD69302.50000 LSL
10000 SGD138605.00000 LSL