Lesotho lotisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → SGD çevirin

1.000 lsl
70,87 sgd

1.00000 LSL = 0.07087 SGD

11:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855481.0738589.16811.453831.652330.94827518.3275
1 GBP1.1689311.25525104.2311.699421.931451.1084721.4235
1 USD0.931250.796654183.03591.353851.53870.8830517.0671
1 INR0.01121480.009594090.01204310.01630440.01853050.01063460.205539

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Lesotho lotisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Singapur Doları
1 LSL0.07087 SGD
5 LSL0.35437 SGD
10 LSL0.70874 SGD
20 LSL1.41749 SGD
50 LSL3.54372 SGD
100 LSL7.08744 SGD
250 LSL17.71860 SGD
500 LSL35.43720 SGD
1000 LSL70.87440 SGD
2000 LSL141.74880 SGD
5000 LSL354.37200 SGD
10000 LSL708.74400 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Lesotho Lotisi
1 SGD14.10950 LSL
5 SGD70.54750 LSL
10 SGD141.09500 LSL
20 SGD282.19000 LSL
50 SGD705.47500 LSL
100 SGD1410.95000 LSL
250 SGD3527.37500 LSL
500 SGD7054.75000 LSL
1000 SGD14109.50000 LSL
2000 SGD28219.00000 LSL
5000 SGD70547.50000 LSL
10000 SGD141095.00000 LSL