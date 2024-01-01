50 Singapur dolarından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile SGD → LSL çevirin

50 sgd
688,85 lsl

1,000S$ SGD = 13,78L LSL

19:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → LSL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,773514,0943
Düşük13,391313,2648
Ortalama13,549913,5942
Değişim1.16%0.43%
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1 SGD → LSL istatistikleri

SGD → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,7735, en düşük 13,3913 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,5499 oldu. SGD → LSL kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

SGD → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,0943, en düşük 13,2648 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,5942 oldu. SGD → LSL kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5330,78183,7997,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.680,711,6740,85291,4587,8254,903
1 AUD0,65210.564,80,59810,50954,654,6762,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Lesotho Lotisi
1 SGD13,77700 LSL
5 SGD68,88500 LSL
10 SGD137,77000 LSL
20 SGD275,54000 LSL
50 SGD688,85000 LSL
100 SGD1.377,70000 LSL
250 SGD3.444,25000 LSL
500 SGD6.888,50000 LSL
1000 SGD13.777,00000 LSL
2000 SGD27.554,00000 LSL
5000 SGD68.885,00000 LSL
10000 SGD137.770,00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Singapur Doları
1 LSL0,07258 SGD
5 LSL0,36292 SGD
10 LSL0,72585 SGD
20 LSL1,45170 SGD
50 LSL3,62924 SGD
100 LSL7,25848 SGD
250 LSL18,14620 SGD
500 LSL36,29240 SGD
1000 LSL72,58480 SGD
2000 LSL145,16960 SGD
5000 LSL362,92400 SGD
10000 LSL725,84800 SGD