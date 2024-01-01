50 Lesotho lotisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → SGD çevirin

50 lsl
3,68 sgd

1,000L LSL = 0,07361S$ SGD

11:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07470,0754
Düşük0,07290,0710
Ortalama0,07380,0736
Değişim0.97%0.95%
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1 LSL → SGD istatistikleri

LSL → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0747, en düşük 0,0729 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0738 oldu. LSL → SGD kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

LSL → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0754, en düşük 0,0710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0736 oldu. LSL → SGD kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3631,4921,6510,94719,977
1 GBP1,18511,279107,0991,7681,9571,12223,677
1 USD0,9270,782183,7431,3821,530,87718,514
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Singapur Doları
1 LSL0,07361 SGD
5 LSL0,36805 SGD
10 LSL0,73610 SGD
20 LSL1,47220 SGD
50 LSL3,68049 SGD
100 LSL7,36098 SGD
250 LSL18,40245 SGD
500 LSL36,80490 SGD
1000 LSL73,60980 SGD
2000 LSL147,21960 SGD
5000 LSL368,04900 SGD
10000 LSL736,09800 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Lesotho Lotisi
1 SGD13,58510 LSL
5 SGD67,92550 LSL
10 SGD135,85100 LSL
20 SGD271,70200 LSL
50 SGD679,25500 LSL
100 SGD1.358,51000 LSL
250 SGD3.396,27500 LSL
500 SGD6.792,55000 LSL
1000 SGD13.585,10000 LSL
2000 SGD27.170,20000 LSL
5000 SGD67.925,50000 LSL
10000 SGD135.851,00000 LSL