لوتي ليسوتو إلى دينار كويتي

تحويل LSL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
16.311 kwd

1.00000 LSL = 0.01631 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:52 UTC
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LSL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.43741.661650.9639518.3611
1GBP1.15311.2293102.1791.657281.915841.1114421.1699
1USD0.93790.813471183.121.348151.558480.904117.2211
1INR0.01128380.009786710.012030810.01621930.01874980.0108770.207184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

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LSL إلى GBP

LSL إلى INR

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LSL إلى RUB

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LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Kuwaiti Dinar
1 LSL0.01631 KWD
5 LSL0.08155 KWD
10 LSL0.16311 KWD
20 LSL0.32621 KWD
50 LSL0.81553 KWD
100 LSL1.63106 KWD
250 LSL4.07765 KWD
500 LSL8.15530 KWD
1000 LSL16.31060 KWD
2000 LSL32.62120 KWD
5000 LSL81.55300 KWD
10000 LSL163.10600 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Lesotho Loti
1 KWD61.30990 LSL
5 KWD306.54950 LSL
10 KWD613.09900 LSL
20 KWD1226.19800 LSL
50 KWD3065.49500 LSL
100 KWD6130.99000 LSL
250 KWD15327.47500 LSL
500 KWD30654.95000 LSL
1000 KWD61309.90000 LSL
2000 KWD122619.80000 LSL
5000 KWD306549.50000 LSL
10000 KWD613099.00000 LSL