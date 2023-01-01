لوتي ليسوتو إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل LSL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
١٬٢٠٩٫٨٨ czk

1.00000 LSL = 1.20988 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:49 UTC
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LSL إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.437451.661580.9638518.3581
1GBP1.15311.2296102.2041.657441.915861.1113221.1676
1USD0.937750.813273183.121.347951.558120.903917.215
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621690.01874540.01087460.20711

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LSL1.20988 CZK
5 LSL6.04940 CZK
10 LSL12.09880 CZK
20 LSL24.19760 CZK
50 LSL60.49400 CZK
100 LSL120.98800 CZK
250 LSL302.47000 CZK
500 LSL604.94000 CZK
1000 LSL1209.88000 CZK
2000 LSL2419.76000 CZK
5000 LSL6049.40000 CZK
10000 LSL12098.80000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Lesotho Loti
1 CZK0.82653 LSL
5 CZK4.13264 LSL
10 CZK8.26527 LSL
20 CZK16.53054 LSL
50 CZK41.32635 LSL
100 CZK82.65270 LSL
250 CZK206.63175 LSL
500 CZK413.26350 LSL
1000 CZK826.52700 LSL
2000 CZK1653.05400 LSL
5000 CZK4132.63500 LSL
10000 CZK8265.27000 LSL