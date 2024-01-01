Lesotho lotisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile LSL → CZK çevirin

1.000 lsl
1.242,64 czk

1.00000 LSL = 1.24264 CZK

11:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855511.073989.18391.45391.651770.94846518.3304
1 GBP1.1688911.25525104.2441.699421.930711.1086521.4259
1 USD0.93120.796654183.04671.353851.538110.883217.069
1 INR0.01121280.009592840.012041410.01630230.0185210.0106350.205535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 LSL1.24264 CZK
5 LSL6.21320 CZK
10 LSL12.42640 CZK
20 LSL24.85280 CZK
50 LSL62.13200 CZK
100 LSL124.26400 CZK
250 LSL310.66000 CZK
500 LSL621.32000 CZK
1000 LSL1242.64000 CZK
2000 LSL2485.28000 CZK
5000 LSL6213.20000 CZK
10000 LSL12426.40000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Lesotho Lotisi
1 CZK0.80474 LSL
5 CZK4.02369 LSL
10 CZK8.04738 LSL
20 CZK16.09476 LSL
50 CZK40.23690 LSL
100 CZK80.47380 LSL
250 CZK201.18450 LSL
500 CZK402.36900 LSL
1000 CZK804.73800 LSL
2000 CZK1609.47600 LSL
5000 CZK4023.69000 LSL
10000 CZK8047.38000 LSL