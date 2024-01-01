2.000 Lesotho lotisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile LSL → CZK çevirin

2.000 lsl
2.592,70 czk

1,000L LSL = 1,296Kč CZK

10:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,29721,2972
Düşük1,25851,1886
Ortalama1,27851,2596
Değişim3.01%3.02%
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1 LSL → CZK istatistikleri

LSL → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2972, en düşük 1,2585 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2785 oldu. LSL → CZK kurundaki değişiklik 3.01 değerindeydi.

LSL → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2972, en düşük 1,1886 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2596 oldu. LSL → CZK kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3431,4921,6520,94720,1
1 GBP1,18511,279107,0831,7681,9581,12223,824
1 USD0,9270,782183,7411,3831,5320,87718,631
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 LSL1,29635 CZK
5 LSL6,48175 CZK
10 LSL12,96350 CZK
20 LSL25,92700 CZK
50 LSL64,81750 CZK
100 LSL129,63500 CZK
250 LSL324,08750 CZK
500 LSL648,17500 CZK
1000 LSL1.296,35000 CZK
2000 LSL2.592,70000 CZK
5000 LSL6.481,75000 CZK
10000 LSL12.963,50000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Lesotho Lotisi
1 CZK0,77140 LSL
5 CZK3,85698 LSL
10 CZK7,71395 LSL
20 CZK15,42790 LSL
50 CZK38,56975 LSL
100 CZK77,13950 LSL
250 CZK192,84875 LSL
500 CZK385,69750 LSL
1000 CZK771,39500 LSL
2000 CZK1.542,79000 LSL
5000 CZK3.856,97500 LSL
10000 CZK7.713,95000 LSL