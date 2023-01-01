دولار ليبيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل LRD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
19.97 ils

1.00000 LRD = 0.01997 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437131.660880.9637518.3341
1GBP1.1531411.22945102.1921.657181.915181.1113421.1413
1USD0.93790.813372183.121.34791.557750.903917.1957
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621630.0187410.01087460.206878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

LRD إلى USD

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LRD إلى EUR

LRD إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Israeli New Sheqel
1 LRD0.01997 ILS
5 LRD0.09987 ILS
10 LRD0.19974 ILS
20 LRD0.39948 ILS
50 LRD0.99869 ILS
100 LRD1.99738 ILS
250 LRD4.99345 ILS
500 LRD9.98690 ILS
1000 LRD19.97380 ILS
2000 LRD39.94760 ILS
5000 LRD99.86900 ILS
10000 LRD199.73800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار ليبري
1 ILS50.06550 LRD
5 ILS250.32750 LRD
10 ILS500.65500 LRD
20 ILS1001.31000 LRD
50 ILS2503.27500 LRD
100 ILS5006.55000 LRD
250 ILS12516.37500 LRD
500 ILS25032.75000 LRD
1000 ILS50065.50000 LRD
2000 ILS100131.00000 LRD
5000 ILS250327.50000 LRD
10000 ILS500655.00000 LRD