Liberya dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LRD → ILS çevirin

1.000 lrd
19,02 ils

1.00000 LRD = 0.01902 ILS

10:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0734589.14281.453181.651840.94813518.3236
1 GBP1.1696911.25565104.2731.699841.932221.1090321.4337
1 USD0.931550.7964183.04331.353751.538820.8832517.0698
1 INR0.0112180.009590180.012041910.01630170.01853030.0106360.205553

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Liberya dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 LRD0.01902 ILS
5 LRD0.09510 ILS
10 LRD0.19020 ILS
20 LRD0.38041 ILS
50 LRD0.95103 ILS
100 LRD1.90205 ILS
250 LRD4.75512 ILS
500 LRD9.51025 ILS
1000 LRD19.02050 ILS
2000 LRD38.04100 ILS
5000 LRD95.10250 ILS
10000 LRD190.20500 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Liberya Doları
1 ILS52.57500 LRD
5 ILS262.87500 LRD
10 ILS525.75000 LRD
20 ILS1051.50000 LRD
50 ILS2628.75000 LRD
100 ILS5257.50000 LRD
250 ILS13143.75000 LRD
500 ILS26287.50000 LRD
1000 ILS52575.00000 LRD
2000 ILS105150.00000 LRD
5000 ILS262875.00000 LRD
10000 ILS525750.00000 LRD