دولار ليبيري إلى فرنك سويسري

تحويل LRD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
4.73 chf

1.00000 LRD = 0.00473 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:33 UTC
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LRD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661420.963718.329
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915631.1111521.1334
1USD0.93780.813372183.121.34781.558120.903817.1893
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الفرنك السويسري
1 LRD0.00473 CHF
5 LRD0.02366 CHF
10 LRD0.04732 CHF
20 LRD0.09464 CHF
50 LRD0.23660 CHF
100 LRD0.47319 CHF
250 LRD1.18298 CHF
500 LRD2.36597 CHF
1000 LRD4.73194 CHF
2000 LRD9.46388 CHF
5000 LRD23.65970 CHF
10000 LRD47.31940 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار ليبري
1 CHF211.33000 LRD
5 CHF1056.65000 LRD
10 CHF2113.30000 LRD
20 CHF4226.60000 LRD
50 CHF10566.50000 LRD
100 CHF21133.00000 LRD
250 CHF52832.50000 LRD
500 CHF105665.00000 LRD
1000 CHF211330.00000 LRD
2000 CHF422660.00000 LRD
5000 CHF1056650.00000 LRD
10000 CHF2113300.00000 LRD