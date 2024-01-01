Liberya dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LRD → CHF çevirin

1.000 lrd
4,64 chf

1.00000 LRD = 0.00464 CHF

10:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0732589.12571.453021.651660.94796518.3216
1 GBP1.1695611.25525104.2391.699421.931751.1087121.4285
1 USD0.931750.796654183.04281.353851.538940.8832517.0711
1 INR0.01122010.009593290.01204210.0163030.01853180.01063610.20557

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Liberya dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / İsviçre Frangı
1 LRD0.00464 CHF
5 LRD0.02319 CHF
10 LRD0.04638 CHF
20 LRD0.09276 CHF
50 LRD0.23189 CHF
100 LRD0.46378 CHF
250 LRD1.15945 CHF
500 LRD2.31891 CHF
1000 LRD4.63782 CHF
2000 LRD9.27564 CHF
5000 LRD23.18910 CHF
10000 LRD46.37820 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Liberya Doları
1 CHF215.61800 LRD
5 CHF1078.09000 LRD
10 CHF2156.18000 LRD
20 CHF4312.36000 LRD
50 CHF10780.90000 LRD
100 CHF21561.80000 LRD
250 CHF53904.50000 LRD
500 CHF107809.00000 LRD
1000 CHF215618.00000 LRD
2000 CHF431236.00000 LRD
5000 CHF1078090.00000 LRD
10000 CHF2156180.00000 LRD