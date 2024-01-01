20 Liberya dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LRD → CHF çevirin

20 lrd
0,09 chf

1,000L$ LRD = 0,004488SFr. CHF

08:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LRD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00460,0047
Düşük0,00450,0045
Ortalama0,00460,0046
Değişim-3.48%-4.16%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LRD → CHF istatistikleri

LRD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0045 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0046 oldu. LRD → CHF kurundaki değişiklik -3.48 değerindeydi.

LRD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0045 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0046 oldu. LRD → CHF kurundaki değişiklik -4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2480,9270,7821,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1920,670,5650,96760,5371,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5890,092
1 EUR1,0791,49219,68510,8441,44390,3321,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / İsviçre Frangı
1 LRD0,00449 CHF
5 LRD0,02244 CHF
10 LRD0,04488 CHF
20 LRD0,08976 CHF
50 LRD0,22441 CHF
100 LRD0,44882 CHF
250 LRD1,12204 CHF
500 LRD2,24408 CHF
1000 LRD4,48816 CHF
2000 LRD8,97632 CHF
5000 LRD22,44080 CHF
10000 LRD44,88160 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Liberya Doları
1 CHF222,80900 LRD
5 CHF1.114,04500 LRD
10 CHF2.228,09000 LRD
20 CHF4.456,18000 LRD
50 CHF11.140,45000 LRD
100 CHF22.280,90000 LRD
250 CHF55.702,25000 LRD
500 CHF111.404,50000 LRD
1000 CHF222.809,00000 LRD
2000 CHF445.618,00000 LRD
5000 CHF1.114.045,00000 LRD
10000 CHF2.228.090,00000 LRD