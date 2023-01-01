دينار كويتي إلى ريال عماني

تحويل KWD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٬٢٤٧٫٧٤٠ omr

1.00000 KWD = 1.24774 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى OMR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال العماني
1 KWD1.24774 OMR
5 KWD6.23870 OMR
10 KWD12.47740 OMR
20 KWD24.95480 OMR
50 KWD62.38700 OMR
100 KWD124.77400 OMR
250 KWD311.93500 OMR
500 KWD623.87000 OMR
1000 KWD1247.74000 OMR
2000 KWD2495.48000 OMR
5000 KWD6238.70000 OMR
10000 KWD12477.40000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Kuwaiti Dinar
1 OMR0.80145 KWD
5 OMR4.00724 KWD
10 OMR8.01448 KWD
20 OMR16.02896 KWD
50 OMR40.07240 KWD
100 OMR80.14480 KWD
250 OMR200.36200 KWD
500 OMR400.72400 KWD
1000 OMR801.44800 KWD
2000 OMR1602.89600 KWD
5000 OMR4007.24000 KWD
10000 OMR8014.48000 KWD