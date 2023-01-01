Кувейтские динары в оманские риалы

Сконвертируйте KWD в OMR по реальному обменному курсу

1 000 kwd
1 247,350 omr

1.00000 KWD = 1.24735 OMR

Среднерыночный курс в 20:13 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KWD к OMR

1 мин. назад 1 KWD → 0 OMR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85881.072988.90051.454581.67040.9566518.507
1GBP1.1644211.24925103.5131.693671.944961.1139421.5489
1USD0.932050.80048182.861.355751.55690.8916517.2495
1INR0.01124850.009660640.012068510.01636190.01878960.01076090.208176

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кувейтский динар

KWD в USD

KWD в INR

KWD в EUR

KWD в ZAR

KWD в AUD

KWD в NZD

KWD в NGN

KWD в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кувейтский динар / Оманский риал
1 KWD1.24735 OMR
5 KWD6.23675 OMR
10 KWD12.47350 OMR
20 KWD24.94700 OMR
50 KWD62.36750 OMR
100 KWD124.73500 OMR
250 KWD311.83750 OMR
500 KWD623.67500 OMR
1000 KWD1247.35000 OMR
2000 KWD2494.70000 OMR
5000 KWD6236.75000 OMR
10000 KWD12473.50000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Кувейтский динар
1 OMR0.80170 KWD
5 OMR4.00849 KWD
10 OMR8.01699 KWD
20 OMR16.03398 KWD
50 OMR40.08495 KWD
100 OMR80.16990 KWD
250 OMR200.42475 KWD
500 OMR400.84950 KWD
1000 OMR801.69900 KWD
2000 OMR1603.39800 KWD
5000 OMR4008.49500 KWD
10000 OMR8016.99000 KWD