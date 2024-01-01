Kuveyt dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile KWD → OMR çevirin

1.000 kwd
1.249,330 omr

1.00000 KWD = 1.24933 OMR

09:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0734589.1331.453181.652480.9482218.3132
1 GBP1.1694711.25535104.2371.699431.93251.1089121.4164
1 USD0.931550.796591183.03411.353751.539410.8833517.0601
1 INR0.01121920.009593540.012043210.01630350.01853950.01063840.205459

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Kuveyt dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Umman Riyali
1 KWD1.24933 OMR
5 KWD6.24665 OMR
10 KWD12.49330 OMR
20 KWD24.98660 OMR
50 KWD62.46650 OMR
100 KWD124.93300 OMR
250 KWD312.33250 OMR
500 KWD624.66500 OMR
1000 KWD1249.33000 OMR
2000 KWD2498.66000 OMR
5000 KWD6246.65000 OMR
10000 KWD12493.30000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kuveyt Dinarı
1 OMR0.80043 KWD
5 OMR4.00216 KWD
10 OMR8.00431 KWD
20 OMR16.00862 KWD
50 OMR40.02155 KWD
100 OMR80.04310 KWD
250 OMR200.10775 KWD
500 OMR400.21550 KWD
1000 OMR800.43100 KWD
2000 OMR1600.86200 KWD
5000 OMR4002.15500 KWD
10000 OMR8004.31000 KWD