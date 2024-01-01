250 Kuveyt dinarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile KWD → OMR çevirin

1,000ك KWD = 1,252ر.ع. OMR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 KWD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,25721,2626
Düşük1,25141,2514
Ortalama1,25521,2582
Değişim-0.30%-0.57%
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1 KWD → OMR istatistikleri

KWD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2572, en düşük 1,2514 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2552 oldu. KWD → OMR kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

KWD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2626, en düşük 1,2514 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2582 oldu. KWD → OMR kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Umman Riyali
1 KWD1,25225 OMR
5 KWD6,26125 OMR
10 KWD12,52250 OMR
20 KWD25,04500 OMR
50 KWD62,61250 OMR
100 KWD125,22500 OMR
250 KWD313,06250 OMR
500 KWD626,12500 OMR
1000 KWD1.252,25000 OMR
2000 KWD2.504,50000 OMR
5000 KWD6.261,25000 OMR
10000 KWD12.522,50000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kuveyt Dinarı
1 OMR0,79856 KWD
5 OMR3,99282 KWD
10 OMR7,98564 KWD
20 OMR15,97128 KWD
50 OMR39,92820 KWD
100 OMR79,85640 KWD
250 OMR199,64100 KWD
500 OMR399,28200 KWD
1000 OMR798,56400 KWD
2000 OMR1.597,12800 KWD
5000 OMR3.992,82000 KWD
10000 OMR7.985,64000 KWD