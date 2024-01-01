20 оманских риалов в кувейтские динары

Сконвертируйте OMR в KWD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ك0,7965 KWD

Среднерыночный курс в 21:57
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График изменения обменного курса OMR к KWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 OMR в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,79700,7970
Низкий0,79540,7920
В среднем0,79630,7945
Изменение0.01%0.12%
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Соотношение 1 OMR к KWD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KWD составил 0,7970, а минимальный — 0,7954. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7963. Изменение курса OMR к KWD в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KWD составил 0,7970, а минимальный — 0,7920. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7945. Изменение курса OMR к KWD в процентном соотношении составило 0.12.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Кувейтский динар
1 OMR0,79647 KWD
5 OMR3,98236 KWD
10 OMR7,96473 KWD
20 OMR15,92946 KWD
50 OMR39,82365 KWD
100 OMR79,64730 KWD
250 OMR199,11825 KWD
500 OMR398,23650 KWD
1000 OMR796,47300 KWD
2000 OMR1 592,94600 KWD
5000 OMR3 982,36500 KWD
10000 OMR7 964,73000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Оманский риал
1 KWD1,25554 OMR
5 KWD6,27770 OMR
10 KWD12,55540 OMR
20 KWD25,11080 OMR
50 KWD62,77700 OMR
100 KWD125,55400 OMR
250 KWD313,88500 OMR
500 KWD627,77000 OMR
1000 KWD1 255,54000 OMR
2000 KWD2 511,08000 OMR
5000 KWD6 277,70000 OMR
10000 KWD12 555,40000 OMR