1 ريال عماني إلى دينار كويتي

تحويل OMR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
0.794 kwd

ر.ع.1.000 OMR = ك0.7937 KWD

Mid-market exchange rate at 12:43
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OMR إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2591.511.6510.94721.525
1 GBP1.1811.312110.0941.7821.951.11825.41
1 USD0.90.762183.9031.3581.4860.85219.365
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Kuwaiti Dinar
1 OMR٠٫٧٩٣٦٧ KWD
5 OMR٣٫٩٦٨٣٤ KWD
10 OMR٧٫٩٣٦٦٧ KWD
20 OMR١٥٫٨٧٣٣٤ KWD
50 OMR٣٩٫٦٨٣٣٥ KWD
100 OMR٧٩٫٣٦٦٧٠ KWD
250 OMR١٩٨٫٤١٦٧٥ KWD
500 OMR٣٩٦٫٨٣٣٥٠ KWD
1000 OMR٧٩٣٫٦٦٧٠٠ KWD
2000 OMR١٬٥٨٧٫٣٣٤٠٠ KWD
5000 OMR٣٬٩٦٨٫٣٣٥٠٠ KWD
10000 OMR٧٬٩٣٦٫٦٧٠٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال العماني
1 KWD١٫٢٥٩٩٧ OMR
5 KWD٦٫٢٩٩٨٥ OMR
10 KWD١٢٫٥٩٩٧٠ OMR
20 KWD٢٥٫١٩٩٤٠ OMR
50 KWD٦٢٫٩٩٨٥٠ OMR
100 KWD١٢٥٫٩٩٧٠٠ OMR
250 KWD٣١٤٫٩٩٢٥٠ OMR
500 KWD٦٢٩٫٩٨٥٠٠ OMR
1000 KWD١٬٢٥٩٫٩٧٠٠٠ OMR
2000 KWD٢٬٥١٩٫٩٤٠٠٠ OMR
5000 KWD٦٬٢٩٩٫٨٥٠٠٠ OMR
10000 KWD١٢٬٥٩٩٫٧٠٠٠٠ OMR