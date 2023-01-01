دينار كويتي إلى ليو مولدوفي

تحويل KWD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٨٬٣٠٦٫٣٠ mdl

1.00000 KWD = 58.30630 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:7 UTC
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KWD إلى MDL مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0667588.68371.436651.659790.963718.3033
1GBP1.1532711.2302102.2721.656771.914111.1114121.1078
1USD0.937450.812876183.13451.346751.555940.903417.158
1INR0.0112760.009777840.012028710.01619970.01871590.01086670.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / مولدوفى Leu
1 KWD58.30630 MDL
5 KWD291.53150 MDL
10 KWD583.06300 MDL
20 KWD1166.12600 MDL
50 KWD2915.31500 MDL
100 KWD5830.63000 MDL
250 KWD14576.57500 MDL
500 KWD29153.15000 MDL
1000 KWD58306.30000 MDL
2000 KWD116612.60000 MDL
5000 KWD291531.50000 MDL
10000 KWD583063.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Kuwaiti Dinar
1 MDL0.01715 KWD
5 MDL0.08575 KWD
10 MDL0.17151 KWD
20 MDL0.34302 KWD
50 MDL0.85754 KWD
100 MDL1.71508 KWD
250 MDL4.28770 KWD
500 MDL8.57540 KWD
1000 MDL17.15080 KWD
2000 MDL34.30160 KWD
5000 MDL85.75400 KWD
10000 MDL171.50800 KWD