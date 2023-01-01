Кувейтские динары в молдавские леи

Сконвертируйте KWD в MDL по реальному обменному курсу

1000 kwd
58156.50 mdl

1.00000 KWD = 58.15650 MDL

Среднерыночный курс в 20:11 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KWD к MDL

1 мин. назад 1 KWD → 0 MDL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85881.072988.90051.454691.67040.956718.5095
1GBP1.1644211.24925103.5131.69381.944961.11421.5518
1USD0.932050.80048182.861.355851.55690.891717.2518
1INR0.01124850.009660640.012068510.01636310.01878960.01076150.208204

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кувейтский динар

KWD в USD

KWD в INR

KWD в EUR

KWD в ZAR

KWD в AUD

KWD в NZD

KWD в NGN

KWD в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кувейтский динар / Молдавский лей
1 KWD58.15650 MDL
5 KWD290.78250 MDL
10 KWD581.56500 MDL
20 KWD1163.13000 MDL
50 KWD2907.82500 MDL
100 KWD5815.65000 MDL
250 KWD14539.12500 MDL
500 KWD29078.25000 MDL
1000 KWD58156.50000 MDL
2000 KWD116313.00000 MDL
5000 KWD290782.50000 MDL
10000 KWD581565.00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Кувейтский динар
1 MDL0.01719 KWD
5 MDL0.08597 KWD
10 MDL0.17195 KWD
20 MDL0.34390 KWD
50 MDL0.85975 KWD
100 MDL1.71950 KWD
250 MDL4.29875 KWD
500 MDL8.59750 KWD
1000 MDL17.19500 KWD
2000 MDL34.39000 KWD
5000 MDL85.97500 KWD
10000 MDL171.95000 KWD