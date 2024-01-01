Kuveyt dinarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile KWD → MDL çevirin

1.000 kwd
57.920,70 mdl

1.00000 KWD = 57.92070 MDL

09:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855071.073489.12521.453221.652270.94827518.3141
1 GBP1.1694911.25535104.2331.699561.932351.10921.4185
1 USD0.93160.796591183.03071.353851.539290.8834517.0618
1 INR0.01122020.009593930.012043710.01630540.01853880.010640.205488

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Kuveyt dinarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moldova Leyi
1 KWD57.92070 MDL
5 KWD289.60350 MDL
10 KWD579.20700 MDL
20 KWD1158.41400 MDL
50 KWD2896.03500 MDL
100 KWD5792.07000 MDL
250 KWD14480.17500 MDL
500 KWD28960.35000 MDL
1000 KWD57920.70000 MDL
2000 KWD115841.40000 MDL
5000 KWD289603.50000 MDL
10000 KWD579207.00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kuveyt Dinarı
1 MDL0.01726 KWD
5 MDL0.08632 KWD
10 MDL0.17265 KWD
20 MDL0.34530 KWD
50 MDL0.86325 KWD
100 MDL1.72650 KWD
250 MDL4.31625 KWD
500 MDL8.63250 KWD
1000 MDL17.26500 KWD
2000 MDL34.53000 KWD
5000 MDL86.32500 KWD
10000 MDL172.65000 KWD