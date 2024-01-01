10 Moldova leyinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MDL → KWD çevirin

10 mdl
0,173 kwd

1,000L MDL = 0,01733ك KWD

15:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01740,0175
Düşük0,01720,0172
Ortalama0,01730,0173
Değişim0.69%-0.46%
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1 MDL → KWD istatistikleri

MDL → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0174, en düşük 0,0172 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0173 oldu. MDL → KWD kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

MDL → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0175, en düşük 0,0172 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0173 oldu. MDL → KWD kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,1941,3851,53483,7461,6781,336
1 GBP1,276123,221,7681,958106,8772,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6030,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13311,10860,4511,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kuveyt Dinarı
1 MDL0,01733 KWD
5 MDL0,08667 KWD
10 MDL0,17333 KWD
20 MDL0,34667 KWD
50 MDL0,86667 KWD
100 MDL1,73333 KWD
250 MDL4,33332 KWD
500 MDL8,66665 KWD
1000 MDL17,33330 KWD
2000 MDL34,66660 KWD
5000 MDL86,66650 KWD
10000 MDL173,33300 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moldova Leyi
1 KWD57,69260 MDL
5 KWD288,46300 MDL
10 KWD576,92600 MDL
20 KWD1.153,85200 MDL
50 KWD2.884,63000 MDL
100 KWD5.769,26000 MDL
250 KWD14.423,15000 MDL
500 KWD28.846,30000 MDL
1000 KWD57.692,60000 MDL
2000 KWD115.385,20000 MDL
5000 KWD288.463,00000 MDL
10000 KWD576.926,00000 MDL