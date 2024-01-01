5 Kuveyt dinarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile KWD → MDL çevirin

1,000ك KWD = 58,76L MDL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 KWD → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek58,756658,7566
Düşük57,831856,5566
Ortalama58,237157,4219
Değişim1.60%2.93%
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1 KWD → MDL istatistikleri

KWD → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 58,7566, en düşük 57,8318 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 58,2371 oldu. KWD → MDL kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.

KWD → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,7566, en düşük 56,5566 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,4219 oldu. KWD → MDL kurundaki değişiklik 2.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moldova Leyi
1 KWD58,75660 MDL
5 KWD293,78300 MDL
10 KWD587,56600 MDL
20 KWD1.175,13200 MDL
50 KWD2.937,83000 MDL
100 KWD5.875,66000 MDL
250 KWD14.689,15000 MDL
500 KWD29.378,30000 MDL
1000 KWD58.756,60000 MDL
2000 KWD117.513,20000 MDL
5000 KWD293.783,00000 MDL
10000 KWD587.566,00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kuveyt Dinarı
1 MDL0,01702 KWD
5 MDL0,08510 KWD
10 MDL0,17019 KWD
20 MDL0,34039 KWD
50 MDL0,85097 KWD
100 MDL1,70194 KWD
250 MDL4,25485 KWD
500 MDL8,50970 KWD
1000 MDL17,01940 KWD
2000 MDL34,03880 KWD
5000 MDL85,09700 KWD
10000 MDL170,19400 KWD