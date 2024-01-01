История обменного курса кувейтский динар–молдавские леи

Обменный курс кувейтских динара/молдавские леи сейчас составляет 58,207, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.147% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/молдавские леи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 58,571, и минимумом, равным 57,908, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.034%.