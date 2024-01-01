科威特第納爾兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為57.875，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.432%。

在過去一星期，科威特第納爾兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在25-07-2024高見58.204，並在21-07-2024低見57.626。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.748%。