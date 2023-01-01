دينار كويتي إلى جنيه مصري
تحويل KWD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار كويتي إلى جنيه مصري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه مصري
|1 KWD
|100.04900 EGP
|5 KWD
|500.24500 EGP
|10 KWD
|1000.49000 EGP
|20 KWD
|2000.98000 EGP
|50 KWD
|5002.45000 EGP
|100 KWD
|10004.90000 EGP
|250 KWD
|25012.25000 EGP
|500 KWD
|50024.50000 EGP
|1000 KWD
|100049.00000 EGP
|2000 KWD
|200098.00000 EGP
|5000 KWD
|500245.00000 EGP
|10000 KWD
|1000490.00000 EGP