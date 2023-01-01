دينار كويتي إلى جنيه مصري

تحويل KWD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
100049 egp

1.00000 KWD = 100.04900 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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KWD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.65881.436611.659720.9635518.2962
1GBP1.15311.2297102.231.656531.913781.1109821.097
1USD0.93770.813206183.13451.34711.55630.9034517.1562
1INR0.01127920.009781820.012028710.01620390.01872030.01086730.206367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه مصري
1 KWD100.04900 EGP
5 KWD500.24500 EGP
10 KWD1000.49000 EGP
20 KWD2000.98000 EGP
50 KWD5002.45000 EGP
100 KWD10004.90000 EGP
250 KWD25012.25000 EGP
500 KWD50024.50000 EGP
1000 KWD100049.00000 EGP
2000 KWD200098.00000 EGP
5000 KWD500245.00000 EGP
10000 KWD1000490.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Kuwaiti Dinar
1 EGP0.01000 KWD
5 EGP0.04998 KWD
10 EGP0.09995 KWD
20 EGP0.19990 KWD
50 EGP0.49976 KWD
100 EGP0.99951 KWD
250 EGP2.49879 KWD
500 EGP4.99757 KWD
1000 EGP9.99515 KWD
2000 EGP19.99030 KWD
5000 EGP49.97575 KWD
10000 EGP99.95150 KWD