Kuveyt dinarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile KWD → EGP çevirin

1.000 kwd
100.266 egp

1.00000 KWD = 100.26600 EGP

09:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03210.931719.00651.539291.643521515.73.67285
1 INR0.012043510.0112210.2289050.01853850.019793818.25440.0442341
1 EUR1.073389.1184120.39971.652121.763991626.83.94207
1 ZAR0.05261364.368620.049020410.08098760.086471579.74640.193242

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mısır Lirası
1 KWD100.26600 EGP
5 KWD501.33000 EGP
10 KWD1002.66000 EGP
20 KWD2005.32000 EGP
50 KWD5013.30000 EGP
100 KWD10026.60000 EGP
250 KWD25066.50000 EGP
500 KWD50133.00000 EGP
1000 KWD100266.00000 EGP
2000 KWD200532.00000 EGP
5000 KWD501330.00000 EGP
10000 KWD1002660.00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kuveyt Dinarı
1 EGP0.00997 KWD
5 EGP0.04987 KWD
10 EGP0.09973 KWD
20 EGP0.19947 KWD
50 EGP0.49867 KWD
100 EGP0.99734 KWD
250 EGP2.49336 KWD
500 EGP4.98672 KWD
1000 EGP9.97343 KWD
2000 EGP19.94686 KWD
5000 EGP49.86715 KWD
10000 EGP99.73430 KWD