20000 وون كوري جنوبي إلى كتزال غواتيمالي

حوّل KRW إلى GTQ بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.005505 GTQ

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى GTQ،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى GTQ متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى GTQ اليوم

KRWGTQ
1000 KRW5.51 GTQ
2000 KRW11.01 GTQ
5000 KRW27.53 GTQ
10000 KRW55.05 GTQ
20000 KRW110.11 GTQ
30000 KRW165.16 GTQ
40000 KRW220.21 GTQ
50000 KRW275.27 GTQ
60000 KRW330.32 GTQ
45000000 KRW247741.20 GTQ
75000000 KRW412902 GTQ
78000000 KRW429418.08 GTQ
100000000 KRW550536 GTQ
330000000 KRW1816768.80 GTQ
500000000 KRW2752680 GTQ
1800000000 KRW9909648 GTQ
1900000000 KRW10460184 GTQ
10000000000 KRW55053600 GTQ
15200000000 KRW83681472 GTQ
36100000000 KRW198743496 GTQ
45600000000 KRW251044416 GTQ
GTQKRW
1 GTQ182 KRW
5 GTQ908 KRW
10 GTQ1816 KRW
20 GTQ3633 KRW
50 GTQ9082 KRW
100 GTQ18164 KRW
250 GTQ45410 KRW
500 GTQ90821 KRW
1000 GTQ181641 KRW
2000 GTQ363282 KRW
5000 GTQ908205 KRW
10000 GTQ1816410 KRW

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