فرنك قمري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل KMF إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
14.63 ttd

1.00000 KMF = 0.01463 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:37 UTC
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KMF إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436291.658970.9638518.3038
1GBP1.153411.23045102.2931.656621.913461.1117121.1117
1USD0.937350.812711183.13451.346351.555090.903517.1577
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619480.01870570.01086790.206385

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KMF0.01463 TTD
5 KMF0.07314 TTD
10 KMF0.14629 TTD
20 KMF0.29258 TTD
50 KMF0.73145 TTD
100 KMF1.46289 TTD
250 KMF3.65722 TTD
500 KMF7.31445 TTD
1000 KMF14.62890 TTD
2000 KMF29.25780 TTD
5000 KMF73.14450 TTD
10000 KMF146.28900 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك جزر القمر
1 TTD68.35800 KMF
5 TTD341.79000 KMF
10 TTD683.58000 KMF
20 TTD1367.16000 KMF
50 TTD3417.90000 KMF
100 TTD6835.80000 KMF
250 TTD17089.50000 KMF
500 TTD34179.00000 KMF
1000 TTD68358.00000 KMF
2000 TTD136716.00000 KMF
5000 TTD341790.00000 KMF
10000 TTD683580.00000 KMF