فرنك قمري إلى ليرة تركية

تحويل KMF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٥٨٫٤٨ try

1.00000 KMF = 0.05848 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:41 UTC
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KMF إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436291.658970.9638518.3038
1GBP1.153411.23045102.2931.656621.913461.1117121.1117
1USD0.937350.812711183.13451.346351.555090.903517.1577
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619480.01870570.01086790.206385

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / ليرة تركية
1 KMF0.05848 TRY
5 KMF0.29240 TRY
10 KMF0.58479 TRY
20 KMF1.16958 TRY
50 KMF2.92396 TRY
100 KMF5.84792 TRY
250 KMF14.61980 TRY
500 KMF29.23960 TRY
1000 KMF58.47920 TRY
2000 KMF116.95840 TRY
5000 KMF292.39600 TRY
10000 KMF584.79200 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك جزر القمر
1 TRY17.10010 KMF
5 TRY85.50050 KMF
10 TRY171.00100 KMF
20 TRY342.00200 KMF
50 TRY855.00500 KMF
100 TRY1710.01000 KMF
250 TRY4275.02500 KMF
500 TRY8550.05000 KMF
1000 TRY17100.10000 KMF
2000 TRY34200.20000 KMF
5000 TRY85500.50000 KMF
10000 TRY171001.00000 KMF