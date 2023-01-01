فرنك قمري إلى دينار كويتي

تحويل KMF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٠٫٦٦٦ kwd

1.00000 KMF = 0.00067 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:34 UTC
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KMF إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436551.659360.96418.2989
1GBP1.153411.2304102.2891.656861.913831.1118821.1052
1USD0.93740.812744183.13451.34661.555450.9036517.1531
1INR0.01127550.009776250.012028710.01619780.01871010.01086970.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل فرنك قمري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Kuwaiti Dinar
1 KMF0.00067 KWD
5 KMF0.00333 KWD
10 KMF0.00666 KWD
20 KMF0.01332 KWD
50 KMF0.03329 KWD
100 KMF0.06659 KWD
250 KMF0.16647 KWD
500 KMF0.33294 KWD
1000 KMF0.66589 KWD
2000 KMF1.33178 KWD
5000 KMF3.32945 KWD
10000 KMF6.65890 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / فرنك جزر القمر
1 KWD1501.75000 KMF
5 KWD7508.75000 KMF
10 KWD15017.50000 KMF
20 KWD30035.00000 KMF
50 KWD75087.50000 KMF
100 KWD150175.00000 KMF
250 KWD375437.50000 KMF
500 KWD750875.00000 KMF
1000 KWD1501750.00000 KMF
2000 KWD3003500.00000 KMF
5000 KWD7508750.00000 KMF
10000 KWD15017500.00000 KMF