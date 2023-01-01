فرنك قمري إلى شلن كيني

تحويل KMF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
318 kes

1.00000 KMF = 0.31787 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066988.69621.436791.659380.9639518.3
1GBP1.153611.2306102.3051.657251.913991.1120121.1079
1USD0.93730.812612183.13451.34671.555330.903517.1525
1INR0.01127440.009774660.012028710.01619910.01870860.01086790.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / شلن كيني
1 KMF0.31787 KES
5 KMF1.58936 KES
10 KMF3.17871 KES
20 KMF6.35742 KES
50 KMF15.89355 KES
100 KMF31.78710 KES
250 KMF79.46775 KES
500 KMF158.93550 KES
1000 KMF317.87100 KES
2000 KMF635.74200 KES
5000 KMF1589.35500 KES
10000 KMF3178.71000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / فرنك جزر القمر
1 KES3.14593 KMF
5 KES15.72965 KMF
10 KES31.45930 KMF
20 KES62.91860 KMF
50 KES157.29650 KMF
100 KES314.59300 KMF
250 KES786.48250 KMF
500 KES1572.96500 KMF
1000 KES3145.93000 KMF
2000 KES6291.86000 KMF
5000 KES15729.65000 KMF
10000 KES31459.30000 KMF