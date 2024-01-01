Komor frangından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile KMF → KES çevirin

1.000 kmf
321 kes

1.00000 KMF = 0.32124 KES

09:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.072989.08321.452121.651760.94761518.3089
1 GBP1.1697411.255104.2031.698581.932111.1084621.4164
1 USD0.932050.796813183.03031.353451.539530.8832517.0649
1 INR0.01122550.009596650.012043810.01630070.01854180.01063770.205526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Komor frangından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Kenya Şilini
1 KMF0.32124 KES
5 KMF1.60622 KES
10 KMF3.21244 KES
20 KMF6.42488 KES
50 KMF16.06220 KES
100 KMF32.12440 KES
250 KMF80.31100 KES
500 KMF160.62200 KES
1000 KMF321.24400 KES
2000 KMF642.48800 KES
5000 KMF1606.22000 KES
10000 KMF3212.44000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Komor Frangı
1 KES3.11290 KMF
5 KES15.56450 KMF
10 KES31.12900 KMF
20 KES62.25800 KMF
50 KES155.64500 KMF
100 KES311.29000 KMF
250 KES778.22500 KMF
500 KES1556.45000 KMF
1000 KES3112.90000 KMF
2000 KES6225.80000 KMF
5000 KES15564.50000 KMF
10000 KES31129.00000 KMF