سوم قيرغيزستاني إلى جنيه مصري

تحويل KGS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٣٤٨٫٢٢ egp

1.00000 KGS = 0.34822 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KGS إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436141.660490.9635518.3145
1GBP1.1539311.2298102.2391.657281.916171.1118721.1346
1USD0.93830.81314183.13451.34761.558120.904117.1854
1INR0.01128710.009781020.012028710.01620990.01874210.01087510.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / جنيه مصري
1 KGS0.34822 EGP
5 KGS1.74110 EGP
10 KGS3.48219 EGP
20 KGS6.96438 EGP
50 KGS17.41095 EGP
100 KGS34.82190 EGP
250 KGS87.05475 EGP
500 KGS174.10950 EGP
1000 KGS348.21900 EGP
2000 KGS696.43800 EGP
5000 KGS1741.09500 EGP
10000 KGS3482.19000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Kyrgystani Som
1 EGP2.87175 KGS
5 EGP14.35875 KGS
10 EGP28.71750 KGS
20 EGP57.43500 KGS
50 EGP143.58750 KGS
100 EGP287.17500 KGS
250 EGP717.93750 KGS
500 EGP1435.87500 KGS
1000 EGP2871.75000 KGS
2000 EGP5743.50000 KGS
5000 EGP14358.75000 KGS
10000 EGP28717.50000 KGS