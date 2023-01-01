سوم قيرغيزستاني إلى يوان صيني

تحويل KGS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٨٢٫٣٥ cny

1.00000 KGS = 0.08235 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KGS إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065988.61311.43631.660540.963618.3172
1GBP1.1540711.2301102.2641.657561.916341.1120621.1389
1USD0.93820.812942183.13451.34751.557880.90417.1847
1INR0.0112850.009778640.012028710.01620870.01873920.01087390.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Chinese Yuan RMB
1 KGS0.08235 CNY
5 KGS0.41177 CNY
10 KGS0.82353 CNY
20 KGS1.64707 CNY
50 KGS4.11767 CNY
100 KGS8.23533 CNY
250 KGS20.58833 CNY
500 KGS41.17665 CNY
1000 KGS82.35330 CNY
2000 KGS164.70660 CNY
5000 KGS411.76650 CNY
10000 KGS823.53300 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Kyrgystani Som
1 CNY12.14280 KGS
5 CNY60.71400 KGS
10 CNY121.42800 KGS
20 CNY242.85600 KGS
50 CNY607.14000 KGS
100 CNY1214.28000 KGS
250 CNY3035.70000 KGS
500 CNY6071.40000 KGS
1000 CNY12142.80000 KGS
2000 CNY24285.60000 KGS
5000 CNY60714.00000 KGS
10000 CNY121428.00000 KGS