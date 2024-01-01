Kırgızistan somundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile KGS → CNY çevirin

1.000 kgs
80,53 cny

1.00000 KGS = 0.08053 CNY

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855041.073289.10241.452421.651710.94821518.3007
1 GBP1.1695411.25515104.2091.698661.931741.1089721.4034
1 USD0.93180.796718183.0251.353351.539050.8835517.0525
1 INR0.0112230.009596120.012044610.01630050.01853720.0106420.20539

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Kırgızistan somundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Çin Yuanı RMB
1 KGS0.08053 CNY
5 KGS0.40264 CNY
10 KGS0.80529 CNY
20 KGS1.61057 CNY
50 KGS4.02642 CNY
100 KGS8.05285 CNY
250 KGS20.13213 CNY
500 KGS40.26425 CNY
1000 KGS80.52850 CNY
2000 KGS161.05700 CNY
5000 KGS402.64250 CNY
10000 KGS805.28500 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kırgızistan Somu
1 CNY12.41800 KGS
5 CNY62.09000 KGS
10 CNY124.18000 KGS
20 CNY248.36000 KGS
50 CNY620.90000 KGS
100 CNY1241.80000 KGS
250 CNY3104.50000 KGS
500 CNY6209.00000 KGS
1000 CNY12418.00000 KGS
2000 CNY24836.00000 KGS
5000 CNY62090.00000 KGS
10000 CNY124180.00000 KGS