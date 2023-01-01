شلن كيني إلى ليو روماني

تحويل KES إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٣١٫٦٢ ron

1.00000 KES = 0.03162 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 16:51 UTC
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KES إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066688.67131.436871.661240.963818.321
1GBP1.1536711.23055102.3011.657741.91661.1119121.1372
1USD0.937550.812645183.13451.347151.557510.903617.177
1INR0.01127760.009775060.012028710.01620450.01873480.01086910.206617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Romanian Leu
1 KES0.03162 RON
5 KES0.15810 RON
10 KES0.31620 RON
20 KES0.63239 RON
50 KES1.58099 RON
100 KES3.16197 RON
250 KES7.90493 RON
500 KES15.80985 RON
1000 KES31.61970 RON
2000 KES63.23940 RON
5000 KES158.09850 RON
10000 KES316.19700 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / شلن كيني
1 RON31.62580 KES
5 RON158.12900 KES
10 RON316.25800 KES
20 RON632.51600 KES
50 RON1581.29000 KES
100 RON3162.58000 KES
250 RON7906.45000 KES
500 RON15812.90000 KES
1000 RON31625.80000 KES
2000 RON63251.60000 KES
5000 RON158129.00000 KES
10000 RON316258.00000 KES