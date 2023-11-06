5000 ليو روماني إلى شلن كيني

تحويل RON إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١٦٣٬٣٩٦ kes

1.00000 RON = 32.67920 KES

Mid-market exchange rate at 14:42
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93071.36711.537990.8066791.34960.897483.2091
1EUR1.074511.468951.652570.866751.450150.964389.4082
1CAD0.7314750.68075911.1250.5900660.9871990.65642660.8654
1AUD0.65020.6051190.88888810.5245030.877510.58348954.1026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / شلن كيني
1 RON32.67920 KES
5 RON163.39600 KES
10 RON326.79200 KES
20 RON653.58400 KES
50 RON1633.96000 KES
100 RON3267.92000 KES
250 RON8169.80000 KES
500 RON16339.60000 KES
1000 RON32679.20000 KES
2000 RON65358.40000 KES
5000 RON163396.00000 KES
10000 RON326792.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Romanian Leu
1 KES0.03060 RON
5 KES0.15300 RON
10 KES0.30600 RON
20 KES0.61201 RON
50 KES1.53002 RON
100 KES3.06005 RON
250 KES7.65013 RON
500 KES15.30025 RON
1000 KES30.60050 RON
2000 KES61.20100 RON
5000 KES153.00250 RON
10000 KES306.00500 RON