Kenya şilininden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile KES → RON çevirin

1.000 kes
31,00 ron

1.00000 KES = 0.03100 RON

08:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.0735589.13761.4531.652510.94856518.3161
1 GBP1.1691111.25505104.2081.698651.931891.1089721.4127
1 USD0.93150.796781183.03071.353451.539290.883617.0612
1 INR0.01121860.009596220.012043710.01630060.01853880.01064180.205481

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Kenya şilininden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Rumen Leyi
1 KES0.03100 RON
5 KES0.15502 RON
10 KES0.31003 RON
20 KES0.62006 RON
50 KES1.55015 RON
100 KES3.10031 RON
250 KES7.75077 RON
500 KES15.50155 RON
1000 KES31.00310 RON
2000 KES62.00620 RON
5000 KES155.01550 RON
10000 KES310.03100 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kenya Şilini
1 RON32.25490 KES
5 RON161.27450 KES
10 RON322.54900 KES
20 RON645.09800 KES
50 RON1612.74500 KES
100 RON3225.49000 KES
250 RON8063.72500 KES
500 RON16127.45000 KES
1000 RON32254.90000 KES
2000 RON64509.80000 KES
5000 RON161274.50000 KES
10000 RON322549.00000 KES