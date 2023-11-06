1 ليو روماني إلى شلن كيني

تحويل RON إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
33 kes

1.00000 RON = 32.68500 KES

Mid-market exchange rate at 14:41
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930651.366951.537870.8066471.34960.897583.2096
1EUR1.074511.468791.652440.86671.450150.964489.4087
1CAD0.7315560.68083411.125040.5901070.9873080.65657160.8725
1AUD0.650250.6051650.88885910.5245220.8775770.58359954.107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / شلن كيني
1 RON32.68500 KES
5 RON163.42500 KES
10 RON326.85000 KES
20 RON653.70000 KES
50 RON1634.25000 KES
100 RON3268.50000 KES
250 RON8171.25000 KES
500 RON16342.50000 KES
1000 RON32685.00000 KES
2000 RON65370.00000 KES
5000 RON163425.00000 KES
10000 RON326850.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Romanian Leu
1 KES0.03060 RON
5 KES0.15298 RON
10 KES0.30595 RON
20 KES0.61190 RON
50 KES1.52975 RON
100 KES3.05951 RON
250 KES7.64877 RON
500 KES15.29755 RON
1000 KES30.59510 RON
2000 KES61.19020 RON
5000 KES152.97550 RON
10000 KES305.95100 RON